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Monte Casto Trail, a ottobre la 19ª edizione - Foto dell'edizione scorsa
Monte Casto Trail, a ottobre la 19ª edizione
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Running e Trail | 01 settembre 2026, 08:20

Monte Casto Trail, a ottobre la 19ª edizione

Monte Casto Trail, a ottobre la 19ª edizione - Foto dell'edizione scorsa

Monte Casto Trail, a ottobre la 19ª edizione - Foto dell'edizione scorsa

Il 25 ottobre si svolgerà la diciannovesima edizione del Monte Casto Trail, organizzata dall’ASD Trail Monte Casto.

Tre le distanze previste. Il percorso principale misura 44 km, con 2.050 m D+; il secondo si sviluppa su 20 km e 850 m D+. Completa il programma un tracciato di 8 km aperto a tutti, organizzato dal Circolo La Bota in collaborazione con l’ASD Trail Monte Casto.

Il numero massimo di iscritti è fissato a 900. Le adesioni dovranno essere effettuate entro il 17 ottobre.

Per maggiori informazioni: 339 8534127.

G. Ch.

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