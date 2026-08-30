Oropa-Monte Camino, oltre 100 runner sfidano la montagna: Gazzetto e De Giuli sono 1° al traguardo

Giornata di sport anche nella conca di Oropa. Nella mattinata di oggi, domenica 30 agosto, più di 100 runners si sono dati appuntamento per l’edizione 2026 della Oropa-Monte Camino, la manifestazione podistica organizzata dal GSA Valsesia.

I partecipanti, partiti dal piazzale delle Funivie, hanno affrontato un percorso di circa 7 chilometri giungendo sulla vetta di una delle montagne più apprezzate da escursionisti e appassionati di tutta la provincia (e non). Pollici in alto anche per la scelta del tragitto di gara che ha abbracciato diversi sentieri d’alta quota con tappe al Deluro, la Pissa e i Rifugi Rosazza e Savoia.

Alla fine, ha primeggiato Gabriele Gazzetto, portacolori dei Climb Runners, con un tempo pari a 57’17’’. Alle sue spalle, invece, Enzo Mersi del GSA Valsesia (59’33’’) e Erik Benedetto dell’Atletica Monterosa Fogu Arnad (1h02’11’’). Tra le donne, invece, si è aggiudicata la vittoria Margherita De Giuli, corritrice dei Climb Runners, giunta all’arrivo con un tempo di 1h11’02’’.

A dividersi gli altri gradini del podio Lisa Borzani della Bergamo Stars Atletica (1h14’07’’) e Miriam Di Vincenzo dell’Unione Sportiva Atletica Cafasse (1h15’12’’).