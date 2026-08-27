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Running e Trail | 27 agosto 2026, 08:40

Alpini, tutto pronto per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella

Alpini, tutto pronto per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella (foto di repertorio)

Alpini, tutto pronto per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella (foto di repertorio)

Tutto pronto a Roasio per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella.

Domenica 30 agosto, alle 8.30, avrà inizio l’escursione con le penne nere di Roasio e Villa del Bosco, con partenza dalla sede alpina di via Vittorio Veneto 77. 

È in programma anche una sosta presso la chiesetta della Madonna degli Angeli, con un incontro proprio con il gruppo di Brusnengo e Curino. 

La giornata si concluderà con un pranzo alpino alle 12.30 presso l’area attrezzata della diga. 

Per informazioni: 339.3244409 o 338.6564663.

g. c.

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