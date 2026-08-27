Alpini, tutto pronto per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella

Tutto pronto a Roasio per la 18° Camminata alla Diga Ravasanella.
Domenica 30 agosto, alle 8.30, avrà inizio l’escursione con le penne nere di Roasio e Villa del Bosco, con partenza dalla sede alpina di via Vittorio Veneto 77.
È in programma anche una sosta presso la chiesetta della Madonna degli Angeli, con un incontro proprio con il gruppo di Brusnengo e Curino.
La giornata si concluderà con un pranzo alpino alle 12.30 presso l’area attrezzata della diga.
Per informazioni: 339.3244409 o 338.6564663.