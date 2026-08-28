Amron Team, Chiara Tallia conquista la TDS: 386ª assoluta e quinta di categoria FOTO e VIDEO

Grandi prestazioni per gli atleti di Amron Team, che nel fine settimana si sono cimentati nella Settimana Mondiale del Trail Running tra Courmayeur e Chamonix. Lunedì 24 prendeva il via la Durissima TDS, 148km e 9300 m D+, con quasi 1300 atleti.

CHIARA TALLIA, dopo una partenza condizionata da pioggia e freddo, nelle prime 4 ore di gara, rimonta posizioni su posizioni, concludendo in quasi 38 ore. Arriva 386a assoluta e quinta di categoria. La competizione ha visto il 45% dei partecipanti, abbandonare prima del traguardo; alla biellese i complimenti da tutta la squadra.

Domenica 23, allo Stars Trail del Luseney a Saint Barthelemy (Ao), sulla distanza di 25km e 1850m D+, buona prestazione di Andrea Alice Livulpi.

Presenti anche Andrea Pilati, Emiliano Dipalma e Luigi Nicoletto, che mercoledì 12 hanno affrontato la breve ma intensa gara collinare "Corsa di Cagliano" a Cavaglià, prova del Gran Prix Verticale Biellese/Valsesia.

Le prossime gare si svolgeranno nel fine settimana ad Alagna, e nel Biellese, fra il Trail in Val D'Otro e la Oropa-Camino.