Di corsa per una buona causa, Candelo sostiene La Casa per l’Autismo FOTO e VIDEO

Una corsa e una camminata a favore de La Casa per l’Autismo. È l’evento andato in scena questa mattina, 30 agosto, nel comune di Candelo che ha visto la partecipazione di 160 persone che, a seconda del proprio gradimento, hanno affrontato i due percorsi da 6 chilometri, a cui si è aggiunta la prova da 600 metri riservata ai più piccoli.

Una giornata spesa all’insegna della solidarietà da condividere tutti assieme per sostenere una realtà molto nota in tutto il Biellese. Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Paolo Gelone.

Alla fine, ha tagliato per primo il traguardo Giuseppe Luciano Piazza, seguito a ruota da Fabio Bosio e Andrea Vironda. Tra le donne, invece, ha svettato Francesca Canale su Lucrezia Mancino e Serena Remus. Tra i bimbi, invece, successo per Sirio.

La giornata si è poi conclusa con un rinfresco particolarmente apprezzato da tutti i presenti.