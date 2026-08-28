Valle Oropa, Monte Tovo: i consigli di Newsbiella Turismo VIDEO

Dal Monte Tovo (2.230 m) la visuale sul Biellese trova una delle sue forme più spettacolari: da qui ogni vetta circostante assume una forma del tutto diversa. Data la conformazione prevalentemente erbosa dei suoi versanti, ogni sfumatura della giornata risulta più vivida, quasi valorizzata dall’intensità dei colori dei vasti prati. In particolare, la stagione in cui il panorama sembra prendere un nuovo volto è quella che comprende il periodo tra fine estate e autunno.

La vetta si può raggiungere da Oropa o dalla Valle Cervo, con un dislivello di circa 1.000 metri e un’escursione che richiede all’incirca tre ore di cammino. Le opzioni per risalire il Monte Tovo sono molteplici. La prima è passando dalla Bocchetta di Finestra, scegliendo se risalire dalla Valle Cervo o dalla Valle Oropa, mentre la seconda ripercorre l’impegnativo e ripido sentiero della “Vertikal Tovo”, una gara organizzata a cadenza annuale che nel 2026 si terrà domenica 4 ottobre.

L’ascensione richiede un buon allenamento e una preparazione escursionistica tale da saper affrontare tratti più tecnici che si combinano a una decisa pendenza. Infatti, i sentieri che conducono alla cima sono contrassegnati dalla sigla EE, ovvero “Escursionisti Esperti”. In particolare, il percorso su cui si tiene la competizione di Trail Running risulta scosceso e sdrucciolevole in alcuni punti, caratteristica che lo rende ideale per una gara appartenente alla categoria Vertical.

La vetta, contraddistinta da un’alta croce in ferro, permette di osservare da una vedetta naturale tutte le principali cime del Biellese. Inoltre, trovandosi a cavallo tra Valle Cervo e Conca di Oropa, mostra alcuni scorci dei fondivalle, offrendo prospettive che ricreano un ambiente suggestivo e spettacolare. Anche i pendii del Monte Tovo contribuiscono a ricreare un’armonia piacevole alla vista con le loro intense tonalità: sanno incorniciare il panorama, accompagnando lo sguardo tra i profili delle montagne.