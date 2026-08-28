Da Oropa al Monte Cucco, sabato 29 l’escursione ad anello FOTO

Sabato 29 agosto è in programma un’escursione ad anello dal Santuario di Oropa alla cima del Monte Cucco, lungo un tracciato che attraversa uno dei contesti paesaggistici più suggestivi del territorio.

Il percorso misura 11,6 chilometri, presenta un dislivello di 770 metri e richiede circa sei ore complessive, con media difficoltà. Nelle giornate più limpide, dalla vetta si apre un’ampia vista sulla Valle Cervo, sulla Serra Morenica e sull’intero arco della pianura biellese.

Il ritrovo è fissato alle 9.15 al Piazzale Busancano, nei pressi della pensilina dell’autobus; la partenza è prevista alle 9.30.

Per partecipare sono richiesti scarponcini da montagna e abbigliamento tecnico adeguato. Consigliati anche i bastoncini da trekking. Si ricorda che è necessario portare il pranzo al sacco e 1,5 litri d’acqua.