Bocce, Gara del Miele 2026: doppietta di Edoardo Graziano

L’edizione 2026 della “Gara del Miele” ha avuto tra i protagonisti Edoardo Graziano e Gigi Gabasio. Graziano si è imposto in entrambi i gironi, BC e CD, mentre Gabasio ha ottenuto il terzo posto in tutte e due le competizioni.

Dopo la conclusione, domenica sera, del girone Alto, lunedì sera è calato il sipario anche sul girone CD, che ha visto al via 61 coppie. A conquistare il successo sono stati Edoardo Graziano e Dario Ramella, nipote e zio, portacolori del Crc Gaglianico.

In seconda posizione si sono classificati Pierangelo Beraldo e Graziella Berri della Valle Elvo, sconfitti in finale per 13-0. Sul terzo gradino del podio Gigi Gabasio e Piero Lacognata del Piatto Sport, insieme a Gianfranco Graziano ed Enzo Ottino della Ternenghese Ronchese.

La direzione arbitrale è stata affidata a Sergio Tamagno, Paolo Carrera, Lorenzo Maria Gili, Vilmer Bullano e Sergio Baratella.