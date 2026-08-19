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Calcio | 19 agosto 2026, 15:22

Città di Cossato, Mohamed Bahhar rinforza il centrocampo

Città di Cossato, Mohamed Bahhar rinforza il centrocampo

Città di Cossato, Mohamed Bahhar rinforza il centrocampo

L’ASD Città di Cossato annuncia di aver raggiunto l’accordo con Mohamed Bahhar, che entrerà a far parte della rosa della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2003, Bahhar è un centrocampista di quantità, dinamico e generoso, in grado di garantire equilibrio, intensità e continuità in mezzo al campo. Nelle ultime stagioni ha maturato un’importante esperienza nel campionato di Prima Categoria, distinguendosi per affidabilità, spirito di sacrificio e determinazione.

Con il suo arrivo, il Città di Cossato inserisce nell’organico un giocatore giovane ma già esperto, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Benvenuto, Mohamed!

C.S. Città di Cossato, G. Ch.

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