Città di Cossato, Mohamed Bahhar rinforza il centrocampo

L’ASD Città di Cossato annuncia di aver raggiunto l’accordo con Mohamed Bahhar, che entrerà a far parte della rosa della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027.

Classe 2003, Bahhar è un centrocampista di quantità, dinamico e generoso, in grado di garantire equilibrio, intensità e continuità in mezzo al campo. Nelle ultime stagioni ha maturato un’importante esperienza nel campionato di Prima Categoria, distinguendosi per affidabilità, spirito di sacrificio e determinazione.

Con il suo arrivo, il Città di Cossato inserisce nell’organico un giocatore giovane ma già esperto, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

Benvenuto, Mohamed!