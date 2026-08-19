Basket Femminile: BFB completa il roster con Marta Molinaro

La società Basket Femminile Biellese comunica di aver ingaggiato, per la stagione sportiva che sta per iniziare, il centro Marta Molinaro, 185 cm, classe 2004.

Nelle ultime due stagioni è stata pedina fondamentale di Arona, con una media di 6,9 punti a partita e un high di 18. Biella l'ha notata durante i playout quando la squadra lacustre ha portato a termine un'impensabile rimonta proprio contro la squadra laniera.

Sicuramente un innesto importante anche per aiutare a crescere le ragazze più piccole aggregate alla prima squadra. La linea verde della Bfb anche quest'anno continua portando in prima squadra ragazze fono al 2009. L'esperienza di Marta Molinaro potrà essere di ispirazione alle nuove "lunghe" della cantera.

Soddisfatto coach Berretti "È stata la nostra prima scelta. Sicuramente nel reparto lunghi ci darà una mano sia in campo che in allenamento. Lo scorso anno ad Arona ha fatto bene e sono sicuro che anche quest'anno potrà lei stessa migliorare e aiutarci a migliorare la squadra".

Anche la società è contenta di poter mettere a disposizione una ragazza che aiuterà a fare crescere le più piccole, portando avanti il lavoro svolto dal coach biellese negli anni, percorso che ha portato a raggiungere importanti risultati a roster giovani. Per la prossima stagione, l'età media della squadra che disputerà il campionato di Serie B sarà di 19 anni.