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EVENTI | 20 agosto 2026, 07:20

Domenica c'è la Festa Alpe Artignaga

A partire dalle ore 12.00

Domenica c'è la Festa Alpe Artignaga

Domenica c'è la Festa Alpe Artignaga

Domenica 23 agosto 2026 torna l’appuntamento con la tradizionale Festa Alpe Artignaga, un’occasione per trascorrere una giornata in allegria immersi nello splendido paesaggio montano di Oasi Zegna in Valdilana. 

 A partire dalle ore 12.00, presso la baita CAI, sarà possibile gustare la protagonista della giornata: la Polenta Concia! 

 Prenotazione obbligatoria entro sabato 22 agosto alle ore 20.00, tramite WhatsApp, indicando il nome e il numero di porzioni da prenotare.

 Per panini, bevande e caffè non è necessaria la prenotazione.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 30 agosto.

 Una giornata per ritrovarsi, vivere la montagna e riscoprire le tradizioni che fanno parte della nostra comunità.

pag, fb, comune valdilana, s.zo.

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