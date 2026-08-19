Juventus Women: Federica D’Auria rinnova con la Juventus fino al 2029

Giornata speciale per Federica D’Auria che firma il rinnovo di contratto con la Juventus Women: un accordo che la legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029.

In bianconero dal 2017, la classe 2003 è cresciuta nel Settore Giovanile del nostro Club, aggregata prima alla Primavera per poi conquistare diverse convocazioni in Prima Squadra. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista, nelle ultime stagioni ha giocato in prestito prima al Cesena e poi per due anni consecutivi alla Lazio Women: un percorso di crescita e continuità che le è valso anche le prime convocazioni in Nazionale maggiore.

Le sue ottime prestazioni hanno meritato la conferma da parte di mister Guerrero, con cui ha già fatto il suo esordio in maglia bianconera. Nei giorni scorsi, proprio sul campo di Biella, la sfida di UEFA Women’s Champions League contro la Torreense ha segnato il suo debutto assoluto nella massima competizione europea per club, inserito nella cornice di due ottime prestazioni complessive nel Mini Tournament.

Congratulazioni Federica, ci vediamo in campo!