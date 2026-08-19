Incidente a Quaregna, auto contro il distributore di sigarette

Incidente stradale nella mattinata di ieri, intorno alle 9.40, a Quaregna, dove si sono scontrate una Fiat e una Mercedes.

Nell’impatto sono rimasti feriti i conducenti dei due veicoli. A seguito dell’urto, la Punto è stata sbalzata contro il distributore automatico di sigarette di una tabaccheria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Valle Mosso, che hanno effettuato i rilievi. Al termine delle operazioni, la viabilità è stata ripristinata. Seguiranno ulteriori accertamenti da parte delle forze dell'ordine.