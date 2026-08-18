Controlli nella notte, un 33enne rifiuta il test antidroga: trovato con hashish

Controlli notturni dei Carabinieri del Norm nel Biellese nell'ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale.

Durante uno degli interventi, un uomo classe 1993 residente a Biella si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'accertamento per verificare l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno quindi proceduto con una perquisizione, trovandolo in possesso di un grammo di hashish. Per il possesso della sostanza è prevista la segnalazione.

In un secondo episodio, sempre avvenuto in orario notturno, è stato controllato un altro uomo, classe 2004 e residente nel Biellese, che è stato deferito per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento relativo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.