Graglia, si allarga la strada che porta al Santuario: investimento da 1,2 milioni

La Provincia di Biella avvia i lavori di messa in sicurezza e allargamento della SP 511 del Santuario di Graglia, nel tratto in prossimità dell’ultimo tornante prima del Santuario.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.185.000 euro e riguarda un segmento della strada che presenta alcune criticità: i muri di sostegno a monte e a valle necessitano di interventi, la banchina registra alcuni cedimenti e la carreggiata, particolarmente stretta, rende difficoltoso l’incrocio dei veicoli, soprattutto di quelli pesanti.

La SP 511 è percorsa anche dai mezzi pesanti diretti a un importante stabilimento produttivo della zona, con un transito che, nei periodi di maggiore attività, può raggiungere gli 80-100 mezzi al giorno.

Le opere prevedono il rifacimento dei muri di sostegno a monte e a valle, l’allargamento della carreggiata, la sistemazione della pendenza stradale e il completo rifacimento della pavimentazione, delle cunette, del sistema di raccolta delle acque e della segnaletica. L’obiettivo è rendere il tratto più sicuro e agevolare il transito e l’incrocio dei veicoli.

Il cantiere sarà articolato in due lotti. Il primo, del valore di 340 mila euro, è già stato appaltato e contrattualizzato e prenderà il via il 24 agosto. La durata prevista è di circa tre mesi, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Durante i lavori la strada resterà aperta, con l’istituzione di un senso unico alternato.

Il secondo lotto completerà l’opera attraverso una compartecipazione pubblico-privata, con il contributo della realtà produttiva presente nell’area. Il progetto esecutivo sarà consegnato entro settembre e l’appalto è previsto entro la fine dell’anno. Le opere partiranno in continuità con la conclusione del primo lotto e avranno una durata stimata di circa sei-sette mesi.

«Da tempo questo tratto aveva bisogno di un intervento e siamo riusciti a trovare le risorse necessarie per realizzarlo – dichiara il presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo –. Parliamo di una strada importante per il nostro territorio, perché conduce a un luogo di culto come il Santuario di Graglia e, allo stesso tempo, serve importanti realtà economiche della zona. Questo investimento permetterà di rendere questo tratto più sicuro e agevole, per cittadini, turisti, lavoratori e mezzi delle attività che ogni giorno lo percorrono. È fondamentale continuare a garantire l’attenzione necessaria alle aree interne e interventi come questo dimostrano la vicinanza della Provincia».

Al termine dei lavori saranno risolte le principali criticità della SP 511 in questa zona. L’ultimo tornante prima del Santuario sarà completamente riqualificato, con una carreggiata più ampia e condizioni di transito più sicure per chi percorre quotidianamente la strada.