Coggiola, proseguono le operazioni: Croce Rossa a sostegno delle squadre

Non si abbassa la guardia sugli incendi che stanno interessando diverse aree del Piemonte. Nel Biellese proseguono le operazioni nell’area di Coggiola, dove sono al lavoro Vigili del Fuoco, Corpo AIB e Protezione Civile, con il supporto dei mezzi aerei.

A sostegno delle squadre opera anche la Croce Rossa. Il Comitato di Cossato garantisce un Punto di Primo Soccorso e un’ambulanza, con la collaborazione dei Comitati di Biella e Borgosesia. La Sala Operativa Regionale continua a coordinare e monitorare gli interventi sul territorio.

Il presidio sanitario tutela gli operatori chiamati ad affrontare un’emergenza lunga e impegnativa. I volontari restano accanto alle comunità coinvolte e a quanti lavorano sul campo.

Il bilancio è gravoso soprattutto per la macchina dei soccorsi, chiamata a intervenire contemporaneamente in più zone della regione. Situazioni complesse vengono segnalate anche nel Verbano-Cusio-Ossola e in Valsesia. Nelle ultime ore un nuovo incendio ha inoltre interessato il Monte Musinè, nel Torinese.

Il pericolo resta in agguato. Servono attenzione costante e un monitoraggio continuo dell’evoluzione dei diversi fronti.