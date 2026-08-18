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CRONACA | 18 agosto 2026, 13:38

Incidente a Biella, ciclista ferito alla rotonda di via Bertodano

Incidente a Biella, ciclista ferito alla rotonda di via Bertodano, foto archivio

Incidente a Biella, ciclista ferito alla rotonda di via Bertodano, foto archivio

Incidente stradale nella serata di ieri, lunedì 17 agosto, a Biella. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 alla rotonda di via Bertodano, dove sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Candelo.

Coinvolti nell'incidente una Peugeot 207, condotta da una donna classe 1986 residente in Valle Elvo, e un ciclista, un uomo classe 1947 residente a Biella.

Il ciclista è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario, con l'ambulanza intervenuta in codice verde.

I Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

s.zo.

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