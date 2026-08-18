Valdilana, prorogata la chiusura dell’ufficio postale di Ponzone: riapertura il 15 settembre

Slitta la riapertura dell’ufficio postale di frazione Ponzone, a Valdilana. Il Comune ha diffuso la comunicazione relativa alla proroga della chiusura temporanea della sede di frazione Ponzone 195, interessata da lavori tecnici infrastrutturali.
La riapertura, inizialmente prevista per il 10 settembre, è stata posticipata al 15 settembre 2026 alle ore 10.
Fino ad allora, la clientela potrà continuare a rivolgersi agli uffici postali limitrofi.
Il Comune, nel dare comunicazione dell’aggiornamento, rimanda alla nota allegata di Poste Italiane per tutti i dettagli e si scusa per il disagio, ringraziando i cittadini per la comprensione.