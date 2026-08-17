Pettinengo, bonifica dei residuati bellici conclusa: residenti a casa e strade riaperte

Il Comune di Pettinengo attraverso i suoi canali social ha comunicato che le operazioni di bonifica dei residuati bellici in Via Duca d’Aosta si sono concluse.

È dunque cessata la situazione di pericolo e i residenti evacuati possono fare rientro nelle proprie abitazioni, è inoltre stata ripristinata la normale viabilità nelle strade interessate dalle chiusure, salvo eventuali indicazioni temporanee presenti sul posto.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione e la disponibilità dimostrate durante le operazioni.

Un sentito ringraziamento va inoltre agli artificieri dell'Esercito effettivi al 32° Reggimento Genio Guastatori, alla Polizia, ai Carabinieri, alla Provincia di Biella, alla Croce Rossa, ai volontari AIB del Gruppo di Pettinengo e a tutti coloro che hanno collaborato per garantire lo svolgimento dell’intervento in condizioni di sicurezza.