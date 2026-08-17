Valdengo, trovato morto in casa: il decesso risaliva a giorni prima

È stato trovato morto all'interno della propria abitazione a Valdengo, in via Quintino Sella, un uomo di 64 anni, deceduto da alcuni giorni.

L'allarme è scattato nella serata di domenica 16 agosto, intorno alle 22, quando il proprietario dell'immobile è stato contattato dopo che i vicini hanno sentito un forte odore proveniente dall'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Salussola, che hanno rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione. Dagli accertamenti è emerso che il decesso era avvenuto alcuni giorni prima e che si sarebbe trattato di una morte per cause naturali.

Il magistrato di turno, informato dai militari, ha disposto l'affidamento della salma ai familiari.

La vittima è stata identificata in Pierangelo Ramella Opralungo, classe 1962, residente a Valdengo.