Vento forte nel Biellese: piante cadute e un camino divelto

Il forte vento che nella serata di ieri, domenica 16 agosto, ha interessato il Biellese ha provocato diverse richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, impegnati soprattutto per la messa in sicurezza di alcune situazioni legate alla caduta di piante e ad altri problemi causati dalle raffiche.

A Benna i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un cavo che sfiammava nelle vicinanze di alcune abitazioni. La situazione è stata gestita senza conseguenze e non si sono registrati danni.

Diversi gli interventi anche per piante cadute o pericolanti lungo le strade. Le squadre sono state impegnate a Cavaglià, Curino, Brusnengo, Biella, Roasio e nuovamente a Benna. Gli alberi sono stati tagliati e rimossi, consentendo di ripristinare la sicurezza della viabilità. Anche in questi casi non si sono registrati feriti né danni a veicoli o ad altre proprietà.

A Verrone, invece, le forti raffiche hanno divelto un camino da un'abitazione. Anche in questo caso l'intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze e senza danni a persone, solo con tanto spavento.

Una serata caratterizzata dunque da diversi interventi, ma fortunatamente senza conseguenze per la popolazione. Il vento ha però portato ben poca pioggia, che in questo periodo sarebbe stata particolarmente utile sul territorio, alle prese anche con la situazione degli incendi boschivi.