Pettinengo, rimossi gli ordigni bellici: i dettagli dell'operazione FOTO e VIDEO

Erano dentro un vecchio armadio a muro, accanto ad alcune bottiglie. Il proprietario dell’abitazione stava sistemando la cantina quando ha trovato due oggetti, probabilmente residuati bellici. Ha avvertito i Carabinieri che sono intervenuti per un primo sopralluogo.

Le fotografie dei reperti sono state inoltrate agli specialisti e si è reso necessario predisporre un intervento per mettere in sicurezza la zona.

I dettagli dell'operazione

Il Comune ha disposto l’evacuazione precauzionale di circa 220 persone e delimitato un raggio di sicurezza di 381 metri attorno all’abitazione di via Duca d’Aosta 1. Questa mattina, entro le 9.30, residenti e lavoratori hanno lasciato case, negozi e attività. Sono stati chiusi anche i tratti stradali interessati.

Prima che le chiusure diventassero effettive, i Carabinieri hanno percorso più volte in auto le vie comprese nel perimetro, invitando con il megafono i residenti ad allontanarsi e assicurandosi che l’evacuazione fosse completata. Nella piazza della chiesa la Croce Rossa ha allestito un punto di accoglienza per gli sfollati. Ai varchi erano presenti le forze dell’ordine e i volontari del gruppo AIB di Pettinengo. Al loro fianco anche il sindaco Giovanni Blumetti, impegnato personalmente nel presidio delle strade.

L'intervento degli artificieri

Una volta terminato lo sgombero, intorno alle ore 10:00, sono entrati in azione gli artificieri dell’Esercito effettivi al 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano. I militari hanno raggiunto la cantina, esaminato i due reperti e stabilito che potevano essere rimossi. Gli operatori sono stati scortati dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri, un convoglio per lo spostamento degli ordigni: "Si trattava di due proietti d’artiglieria – spiega il maggiore Marco Pini, ufficiale addetto alla pubblica informazione del 32° Reggimento Genio Guastatori –. Dopo le verifiche sono stati ritenuti sicuri e trasportabili. Sono stati quindi prelevati e trasferiti per la successiva distruzione. Siamo soddisfatti che l’intervento si sia concluso in tempi contenuti e che sia stato possibile restituire rapidamente l’area alla cittadinanza". L'operazione, dall'arrivo degli specialisti, si è esaurita nel corso di una quindicina di minuti.

Il reparto di Fossano svolge questo genere di attività su un territorio che comprende tre regioni e, in casi particolari, opera in collaborazione con la Marina Militare.

Sul campo sono stati impegnati i militari dell’Esercito, la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Croce Rossa Italiana, la Protezione civile, il personale comunale e i volontari del gruppo AIB di Pettinengo. Alla pianificazione e al coordinamento hanno contribuito anche la Prefettura, la Questura e la Provincia di Biella.

La conclusione delle verifiche ha permesso di revocare le limitazioni, riaprire le strade e autorizzare il rientro nelle abitazioni. Al termine delle attività Blumetti, presente al fianco degli operatori anche nelle fasi conclusive, li ha ringraziati personalmente al momento della partenza del convoglio. Ha poi rivolto il proprio ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti e hanno contribuito alla riuscita dell’operazione, compresi i cittadini: "È stata un’attività fuori dall’ordinario, preparata attraverso un confronto continuo – dichiara Blumetti –. Ringrazio quanti hanno lavorato sul campo, gli enti coinvolti e i cittadini per la collaborazione. Il coordinamento ha permesso di concludere l’intervento in tempi contenuti, preservando la pubblica sicurezza".