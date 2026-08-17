Incendio Monte Barone, lanci d’acqua e presidi a Le Piane: 44 operatori a terra FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 12,41

Nel corso della giornata odierna, con l’ausilio di personale DOS, i Vigili del Fuoco stanno effettuando lanci con l’elicottero regionale nei pressi del bivacco Cascinetta.

Le zone di operazione a terra sono tre (si veda nella cartina allegata il posizionamento dei mezzi antincendio):

◦ presidio prossimo al ristorante Alpe Noveis con contenimento di fumarole sparse;

◦ presidio dinamico presso il ponte sul rio Vacchera e lungo la strada che scende dal ponte stesso verso Le Piane, presso un’abitazione e presso la chiesetta delle Piane con diversi mezzi;

◦ presidio dinamico presso la frazione Le Piane.

In dette aree stanno operando:

• squadre VVF composte da 10 unità della sede centrale di Biella, da 3 unità del Comando VVF di Asti, da 9 unità del Comando VVF di Torino con i seguenti mezzi: UCL, logistico, carro fari, 1 ABP SCANIA, 1 ABP VAM 4000, 1 ABP di Cossato + Boschivo di Cossato, 1 ABP Scout di Valdilana, modulo boschivo del Comando VVF di Asti, 2 moduli boschivi e ABP del Comando VVF di Torino, ABP del distaccamento Livorno Ferraris del Comando VVF Vercelli, modulo AIB del Comando VVF di Torino. La squadra del Comando dei VVF di Novara nella serata del 16 faceva rientro in sede con un modulo boschivo;

• squadre di volontari AIB composte da 20 unità con 8 mezzi antincendio e un CO.AIB;

• personale del Coordinamento della Protezione Civile di Biella composto da 2 unità e da una autobotte;

• personale della CRI nel posto di primo soccorso presso il PCA con 2 unità.

Nel corso delle ore serali/notturne la pioggia caduta non è stata completamente efficace per il raffreddamento del sottobosco.

17 agosto ORE 10,52

Prosegue l'emergenza incendi tra Biellese e Valsesia, anche se nella parte biellese, tra Postua e Coggiola, si procede verso la fase di bonifica. L'attenzione resta comunque alta, soprattutto nelle ore più calde della giornata, quando il rischio che alcuni focolai possano riprendere rimane concreto.

Anche nella zona della pineta, interessata nei giorni scorsi dall'incendio, la situazione appare sotto controllo, almeno nelle ore attuali, ma continua il monitoraggio per scongiurare eventuali nuove riaccensioni.

Nella giornata di ieri, domenica 16 agosto, nel tardo pomeriggio, un temporale in montagna ha inoltre provocato un principio di incendio in zona Cime Bors, probabilmente causato da un fulmine. Il fumo è stato fortunatamente avvistato da un volontario che in quel momento percorreva la Panoramica Zegna.

L'uomo ha immediatamente segnalato quanto stava accadendo ai Vigili del Fuoco, che hanno attivato le procedure necessarie per intervenire sul principio di incendio.