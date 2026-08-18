Incendio in Valsessera, Cappio dell'Unione Montana del Biellese Orientale: “Sostegno operativo e massimo raccordo"

L’incendio che sta interessando la Valsessera è tuttora in corso e le operazioni di spegnimento e contenimento proseguono senza sosta. Il rogo, innescato dalla caduta di un fulmine, sta interessando un territorio montano particolarmente complesso e sta richiedendo un importante dispiegamento di uomini e mezzi, oltre a un costante coordinamento tra tutti i soggetti impegnati nell’emergenza. In questo contesto, l’Unione Montana del Biellese Orientale sta svolgendo il proprio ruolo di raccordo istituzionale, sostegno ai Comuni e supporto operativo e logistico alle attività in corso, mantenendo il collegamento con le strutture impegnate nell’emergenza e raccogliendo le necessità che emergono dal territorio.

Sul campo sono impegnati AIB, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Carabinieri e Carabinieri Forestali, insieme ai nostri tecnici, amministratori e ai numerosi volontari che stanno garantendo il presidio del territorio e il supporto alle operazioni.

A tutti voi va la nostra vicinanza ed il nostro sostegno perché state affrontando una situazione difficile e impegnativa.

Il territorio e i Comuni al centro

Tra i territori maggiormente interessati dall’incendio c’è il Comune di Coggiola; L’Unione Montana è in costante contatto con l’Amministrazione comunale e con gli altri Comuni coinvolti, per garantire loro il necessario supporto. Inoltre, in questo momento, è fondamentale mantenere rapporti istituzionali costanti con la Prefettura, con le Forze dell’Ordine, con la Regione Piemonte e con il Governo, anche attraverso l’attenzione assicurata dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, dagli Assessori e dai Consiglieri regionali che si sono recati direttamente sul posto. In un’emergenza di questa portata, fare sistema non è un’opzione: è una necessità.

Una comunità che reagisce

Accanto alla macchina dell’emergenza, la Valsessera e l’intero territorio biellese stanno dimostrando una significativa capacità di solidarietà. Cittadini, aziende, associazioni e attività stanno mettendo a disposizione acqua, pasti, generi alimentari, materiali e supporto per chi è impegnato nelle operazioni. “Questa solidarietà ha un valore concreto e umano enorme perché chi lavora per ore sul campo non deve sentirsi solo”.

Un territorio che cambia: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione

L’emergenza che stiamo vivendo pone però anche una questione che non possiamo rimandare. Non dobbiamo limitarci a gestire l’emergenza, dobbiamo interrogarci su come preparare il nostro territorio alle emergenze future. La crisi climatica sta modificando le condizioni: temperature più elevate, periodi di siccità più frequenti o prolungati e fenomeni meteorologici estremi stanno creando condizioni decisamente diverse rispetto al passato.” Il fulmine è stato l’innesco dell’incendio, ma dobbiamo saper leggere il contesto nel quale l’evento si sviluppa.

Per l’Unione Montana, questa emergenza deve rappresentare un punto di partenza per aprire una riflessione concreta sulle politiche di sicurezza delle aree montane. Dobbiamo costruire territori più resilienti, capaci di affrontare i cambiamenti che stanno avvenendo, è una responsabilità che riguarda tutti i livelli istituzionali.

L’Unione Montana del Biellese Orientale continuerà a garantire il proprio sostegno operativo, rimanendo a disposizione dei Comuni e delle strutture impegnate nell’emergenza fino alla conclusione delle operazioni.



