Cavaglià, servizi scolastici: iscrizioni aperte fino al 23 agosto

Sono aperte fino al 23 agosto le iscrizioni ai servizi scolastici del Comune di Cavaglià per l’anno 2026/2027. Le domande riguardano mensa scolastica, scuolabus e pre e post scuola e devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale del Comune.

Per inoltrare la richiesta è necessario essere in regola con i pagamenti degli anni precedenti. Eventuali debiti pregressi dovranno quindi essere saldati prima di procedere con l’iscrizione.

Il Comune ricorda che le spese sostenute per i servizi parascolastici sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi. Il genitore che presenta la domanda risulta essere il soggetto pagante e, di conseguenza, è l’unico che potrà beneficiare della relativa detrazione.

Per il servizio mensa, i buoni pasto potranno essere acquistati a partire dal 1° settembre 2026.

In caso di difficoltà nella procedura o per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria comunale, previo appuntamento telefonico, al numero 0161 96038, interno 3.