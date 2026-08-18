Quel fischietto con l’àncora cerca la sua storia: il Museo delle Migrazioni di Pettinengo interroga la memoria di Biella

Ci sono oggetti che sembrano piccoli soltanto nelle dimensioni. Poi li si osserva con attenzione e ci si accorge che dentro la loro forma minuta può essere custodito un frammento di storia. È il caso di un curioso fischietto in fusione di ottone argentato, recentemente entrato nelle collezioni del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo grazie alla donazione di Guido Antoniotti.

Al centro del manufatto compare un’àncora; sul cartiglio sovrastante si legge “Fiera di Biella”. Sono pochi elementi, ma sufficienti ad aprire una serie di interrogativi. Quando fu realizzato? Per quale manifestazione? Chi lo produsse? Era un oggetto commemorativo, un ricordo destinato ai visitatori, un premio o un articolo realizzato per la vendita? E soprattutto: quale Fiera di Biella evoca?

Il manufatto sembra collocarsi, con ogni cautela, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Una collocazione cronologica che, tuttavia, attende conferme documentarie. È proprio per questo che il Museo lancia oggi un appello alla città e al territorio.

Chi ne sa qualcosa?

Potrebbe trattarsi di una fotografia conservata in un vecchio album, di una pubblicità apparsa su un giornale, di un catalogo dimenticato, di una ricevuta, di una cartolina, oppure semplicemente del ricordo tramandato in famiglia. Potrebbe esistere un secondo esemplare, magari custodito da decenni in una casa biellese senza che nessuno ne conosca più l’origine. Anche una testimonianza apparentemente marginale potrebbe fornire l'indizio decisivo.

È questa una delle funzioni del museo contemporaneo: non limitarsi a custodire ciò che il tempo ha risparmiato, ma interrogare i reperti, mettere in relazione le fonti e costruire nuova conoscenza. La definizione dell’ICOM – International Council of Museums – riconosce al museo il compito di ricercare, conservare, interpretare e valorizzare il patrimonio, operando al servizio della società e con la partecipazione delle comunità.

Da questa prospettiva, il visitatore non è soltanto colui che entra in una sala e osserva. Può diventare testimone, interlocutore, custode di una memoria che ancòra non è stata scritta.

Il fischietto della “Fiera di Biella” rappresenta perfettamente questo modo di intendere il patrimonio. La sua materia racconta una tecnica artigianale e produttiva; la decorazione suggerisce un significato; l’iscrizione rimanda a un evento pubblico; l’àncora introduce un ulteriore interrogativo. Ma senza il contesto storico, ogni elemento resta un frammento.

È la ricerca a trasformare un oggetto in una storia.

E nella ricerca possono incontrarsi archivi e ricordi, documenti ufficiali e fotografie di famiglia, competenze specialistiche e conoscenze tramandate oralmente. Talvolta è proprio un particolare custodito nella memoria di una persona a consentire di orientare un’indagine, confermare una data o collegare un manufatto a un avvenimento ormai lontano.

Il Museo di Pettinengo diventa così anche un osservatorio sulla memoria del territorio. Le collezioni non sono soltanto testimonianze da conservare, ma tracce da leggere, capaci di raccontare spostamenti, mestieri, relazioni, consuetudini e incontri fra persone e comunità.

In questo racconto si inserisce anche il piccolo fischietto biellese: un oggetto apparentemente marginale che potrebbe restituire uno scorcio della vita economica, sociale e fieristica della città tra Otto e Novecento.

La domanda, allora, rimane aperta: chi riconosce quell’àncora? Chi ricorda quella Fiera? Chi conserva un documento capace di aggiungere un tassello?

Il Museo invita cittadini, collezionisti, studiosi e famiglie a condividere qualsiasi informazione utile. Non è necessario possedere un documento straordinario: anche una fotografia, un nome, una data approssimativa o un ricordo familiare possono diventare una fonte preziosa.

Perché la storia, spesso, non torna alla luce attraverso grandi ritrovamenti, ma grazie a piccoli segni. Un’immagine, una parola, un oggetto dimenticato. E talvolta persino attraverso il suono di un fischietto.

Il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo continua intanto il proprio percorso, proponendo un itinerario nel quale archeologia, storia, antropologia e memoria si incontrano. Un luogo in cui Sardegna e Piemonte dialogano attraverso le vicende migratorie, gli oggetti della vita quotidiana e le testimonianze di uomini e donne che hanno attraversato confini, paesi e generazioni.

La visita diventa così un viaggio nel tempo e nello spazio, dalla dimensione locale a quella universale: perché dietro ogni manufatto possono celarsi una persona, una comunità, un mestiere, una festa, una partenza, un incontro.

E ora quel piccolo fischietto aspetta che qualcuno ne riconosca la voce.

Il Museo è visitabile gratuitamente anche su prenotazione, aperto tutte le domeniche estive, dalle ore 15.00 alle 19.00.