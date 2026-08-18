Incendi tra Biellese e Valsesia, Pietrasanta: "Chiederemo rimborso a Regione e Stato per i costi dell’emergenza"

Non solo lo spegnimento. Mentre Vigili del Fuoco, AIB e volontari continuano a presidiare i diversi fronti dell'incendio tra Biellese e Valsesia, si comincia già a guardare alla fase successiva all'emergenza. A fare il punto è Francesco Pietrasanta, Presidente dell'Unione Montana del Comuni della Valsesia, che annuncia un accordo per predisporre un piano di bonifica delle aree colpite e programmare nuovi interventi di prevenzione.

Il tema è stato affrontato nel corso del tavolo tecnico organizzato a Coggiola, al quale hanno partecipato le Unioni Montane del Biellese Orientale e della Valsesia, il Comune di Coggiola e i responsabili della Protezione Civile di Biella, Vercelli e Novara. L'incontro ha permesso di coordinare il supporto alle squadre impegnate sull'emergenza, ma anche di gettare le basi per quello che sarà necessario fare una volta superata la fase più critica.

"Al tavolo è stato anche sancito un accordo - spiega il Presidente -, per procede in un secondo momento alla richiesta di rimborso per i costi sostenuti alla Regione e allo Stato, la predisposizione di un piano di bonifica della aree colpite (boschi, sentieri, pascoli etc) e una strategia di interventi preventivi da programmare e concretizzare nel prossimo futuro (piste tagliafuoco, piccoli invasi di acqua etc)".

La situazione al momento resta comunque sotto controllo in diverse aree, anche se permangono alcuni punti di attenzione.

A Valbella il quadro viene definito sotto controllo; nel Bosco dell'Impero, verso Sabbia, sono ancora presenti alcune fumarole nel sottobosco, ma la situazione è sotto controllo; all'Alpe Campo la situazione è nettamente migliorata, anche se restano più fronti che potrebbero ripartire. Oggi sarà presente il DOS per coordinare gli eventuali interventi aerei insieme alle squadre di terra; a Postua, invece, rimane un fronte attivo, in particolare nella zona sopra l'Alpe Armitto e l'Alpe Morcei; a Res, infine, al momento non vengono segnalate particolari criticità.

Pietrasanta rivolge anche un ringraziamento: "Grazie di cuore al grande lavoro svolto da Vigili del fuoco, Aib e volontari. Siete super! La pioggia ha sicuramente aiutato e si spera lo faccia anche nei prossimi giorni! Forza".