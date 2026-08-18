Valle San Nicolao, cisterna d’acqua potabile si stacca e perde tutto il carico, SP 215 chiusa FOTO

Valle San Nicolao, cisterna d’acqua potabile si stacca e perde tutto il carico, SP 215 chiusa

Una cisterna carica di acqua potabile ha perso questa mattina martedì 18 agosto l’intero carico sulla SP 215, all’altezza della frazione Bertola, a Valle San Nicolao. Il mezzo era diretto proprio verso il comune, dove da giorni la situazione legata alla siccità rende necessario il rifornimento di acqua attraverso le autobotti.

Per cause in corso di accertamento, la cisterna si è completamente staccata, riversando sulla strada tutta l’acqua trasportata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, mentre la strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni necessarie a mettere in sicurezza la carreggiata e gestire il mezzo.

L’acqua persa dalla cisterna era destinata al territorio comunale proprio nell’ambito dei rifornimenti effettuati in questi giorni per fronteggiare la carenza idrica provocata dalla siccità.