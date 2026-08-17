Incendio in cucina a Biella Favaro, fiamme dalla cappa

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto, a Biella Favaro, per un incendio sviluppatosi all'interno della cucina di una villetta in via Santuario di Oropa.

L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i residenti si sono accorti delle fiamme e hanno chiamato i soccorsi. Il rogo è partito dalla cappa della cucina, interessando anche alcuni mobili circostanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due mezzi. Fortunatamente l'incendio è rimasto circoscritto alla cucina e non si è propagato al resto dell'abitazione. Le persone presenti sono uscite immediatamente dalla villetta.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e a verificare le condizioni dell'abitazione, indicando anche di mantenere le finestre aperte per favorire l'aerazione dei locali.

Non si registrano persone ferite.