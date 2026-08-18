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CRONACA | 18 agosto 2026, 10:02

Lite finisce in rissa a Biella: sei persone identificate

Sono al vaglio degli Uffici competenti le eventuali responsabilità penali dei sei soggetti identificati

Lite finisce in rissa a Biella: sei persone identificate

Lite finisce in rissa a Biella: sei persone identificate

Nella notte del 18 agosto le Volanti della Questura di Biella sono intervenute nei pressi di Piazza Martiri a Biella per sedare una lite passata alle vie di fatto e che vedeva coinvolto un gruppo di ragazzi di nazionalità italiana e straniera. 

Nonostante la presenza sul territorio di sole due pattuglie della Polizia di Stato, il tempestivo intervento degli operatori ha consentito di contenere e riportare alla calma la lite, evitando che qualcuno riportasse ferite e senza rendere necessario l’intervento del personale sanitario del 118. 

Sono al vaglio degli Uffici competenti le eventuali responsabilità penali dei sei soggetti identificati.  

c.s.questura di biella, s.zo.

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