Masserano, donati due terreni al Comune: diventeranno aree pubbliche

Due terreni sono stati donati al Comune di Masserano e potranno essere destinati a diventare aree pubbliche a servizio della collettività. La decisione di accettare le due donazioni è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.

La prima area, di circa 224 metri quadrati, si trova in frazione Benanchietti, lungo la strada comunale, mentre la seconda, di circa 150 metri quadrati, è invece situata in via Roma, lungo la strada provinciale.

In totale si tratta di circa 374 metri quadrati di terreno che entreranno nel patrimonio del Comune. L'amministrazione ha evidenziato l'opportunità di acquisire le due aree, situate in zona residenziale, con l'obiettivo di poter realizzare opere di pubblica utilità e spazi a servizio della comunità.

La deliberazione è stata approvata all'unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile.