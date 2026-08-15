A Sala Biellese nasce l’Albo delle Botteghe Storiche

Il Comune di Sala Biellese istituisce l’Albo delle Botteghe Storiche, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le attività commerciali e artigianali che rappresentano una parte della storia e della tradizione del territorio.

La Giunta comunale ha approvato all’unanimità i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo, che sarà costituito attraverso un apposito avviso pubblico. Le attività interessate potranno presentare la propria candidatura utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile dal Comune.

Per ottenere il riconoscimento sarà necessario avere almeno 50 anni di attività con sede fissa nel territorio di Sala. Possono rientrare nell’Albo gli esercizi commerciali di vicinato, le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane a conduzione familiare, con un massimo di tre dipendenti o con vendita diretta al pubblico dei prodotti realizzati nella sede produttiva.

Oltre al requisito dell’anzianità, l’attività dovrà possedere almeno uno specifico elemento di continuità. Tra quelle previste ci sono lo svolgimento della stessa attività nello stesso locale mantenendone le caratteristiche originarie, la prosecuzione dello stesso comparto merceologico con la medesima insegna o denominazione anche in caso di cambio di sede o proprietà, oppure la conduzione da parte dello stesso titolare o il subingresso con mantenimento della stessa attività e dello stesso locale.

Nel calcolo dei 50 anni potranno essere considerati anche eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività, fino a un massimo complessivo di cinque anni, anche se non continuativi.

L’iscrizione all’Albo darà diritto a una targa di riconoscimento che potrà essere esposta presso l’esercizio e sarà fornita dal Comune attraverso la ricerca di sponsor.