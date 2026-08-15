Muzzano, ritocchi alle tariffe mensa della scuola, ecco i nuovi costi per il 2026/2027

Cambiano le tariffe della mensa scolastica per gli alunni del Polo scolastico di Valle. La Giunta comunale di Muzzano ha approvato le nuove misure contributive a carico delle famiglie, che entreranno in vigore con l’anno scolastico 2026/2027.

La decisione è stata assunta nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Graglia, Muzzano, Netro e Donato, che gestiscono insieme i servizi educativi e scolastici. Il servizio mensa, in particolare, viene gestito dal Comune di Netro.

Le nuove tariffe sono state definite dopo la Conferenza dei Sindaci del 28 luglio, nella quale è stata ritenuta necessaria una rimodulazione dei costi alla luce delle mutate condizioni economiche e gestionali.

Per le famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico, certificate dai servizi sociali, resta prevista l’esenzione completa, con un costo di 0 euro per pasto. Per la fascia B si passa da 3,49 a 3,85 euro, per la fascia C da 4,09 a 4,45 euro e per la fascia D da 4,79 a 5,15 euro. Anche per i non residenti la tariffa sale da 5,95 a 6,25 euro.