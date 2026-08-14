Eclissi nel Biellese: quasi 300 persone all'osservatorio di Occhieppo Inferiore

L’eclissi osservata dall’Osservatorio Astronomico & Astrofisico Biellese di Occhieppo Inferiore ha offerto immagini particolarmente suggestive nelle fasi conclusive, quando il Sole ha raggiunto le pendici del Mombarone poco prima del tramonto.

A immortalare il momento è stato Pietro Monteleone, socio e astrofotografo dell’Uba. Suo anche il lavoro fotografico che documenta, in sequenza, le diverse fasi dell’eclissi osservata da S. Clemente.

L’appuntamento seguito dall’Uba ha riscosso un notevole successo, richiamando tra le 250 e le 300 persone. I presenti hanno potuto osservare il fenomeno attraverso i telescopi solari messi a disposizione e assistere alla proiezione dell’evento in streaming.

Il collegamento è stato trasmesso inizialmente dalla postazione di Occhieppo Inferiore e successivamente da Palma di Maiorca, da dove è stato possibile seguire la totalità dell’eclissi.

Le immagini realizzate da Pietro Monteleone documentano così l’eclissi vista dal Biellese, fino al momento in cui il disco solare, ancora parzialmente oscurato, ha raggiunto il profilo del Mombarone prima di tramontare.