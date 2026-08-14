Cambia la viabilità a Mongrando e Donato: i dettagli

Modifiche alla viabilità tra Mongrando e Donato per consentire lavori di manutenzione stradale. La Provincia di Biella ha disposto dal 18 agosto al 9 settembre 2026, dalle 8 alle 18, l’istituzione temporanea del senso unico alternato su due tratti della rete provinciale.

Il provvedimento riguarda la SP 419 della Serra, dal km 0+000 al km 0+730 nel Comune di Mongrando, e la SP 405 Mongrando-Donato, dal km 6+370 al km 8+200 nel territorio comunale di Donato. Entrambi i tratti interessati si trovano all’esterno dei centri abitati.

Durante il periodo dei lavori il transito sarà regolato con segnaletica di cantiere, movieri e impianto semaforico. In prossimità del cantiere sarà inoltre introdotta una riduzione progressiva della velocità, fino al limite di 30 km/h.

La Provincia dispone anche l’installazione della segnaletica temporanea e dei cartelli di preavviso e pericolo. L’ordinanza sarà pienamente efficace con l’effettiva posa della segnaletica.