Conto alla rovescia a Rosazza per il torneo di tarocchi a coppie. L’evento si terrà al Circolo Unpli del borgo dell’alta Valle Cervo, con orario d’inizio alle 14.30 di venerdì 20 agosto. Saranno premiate le prime tre coppie vincitrici.
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