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Valle Cervo | 10 agosto 2026, 07:20

Conto alla rovescia a Rosazza per il torneo di tarocchi a coppie

Conto alla rovescia a Rosazza per il torneo di tarocchi a coppie (foto di repertorio)

Conto alla rovescia a Rosazza per il torneo di tarocchi a coppie (foto di repertorio)

Conto alla rovescia a Rosazza per il torneo di tarocchi a coppie. L’evento si terrà al Circolo Unpli del borgo dell’alta Valle Cervo, con orario d’inizio alle 14.30 di venerdì 20 agosto. Saranno premiate le prime tre coppie vincitrici.

g. c.

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