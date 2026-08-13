Mucrone Local, ripristinato il ponte che conduce al Rifugio Rosazza FOTO

È stato ripristinato e messo nuovamente in sicurezza il ponte di collegamento che, dall’arrivo della funivia, conduce al Rifugio Rosazza. A darne notizia è Mucrone Local.

Le numerose intemperie avevano provocato diversi danni alla struttura, rendendo necessario un intervento di riparazione e consolidamento. Sono state sistemate le parti danneggiate e rinforzati i punti più delicati, così da restituire al ponte solidità e sicurezza e garantirne una maggiore durata nel tempo.

Conclusi gli interventi sulla struttura, è stata ripulita completamente anche l’area circostante, con la rimozione dei detriti causati dalle rotture. Il passaggio torna così a essere sicuro e agevole per gli escursionisti diretti al Rifugio Rosazza.

Mucrone Local ha rivolto un sentito ringraziamento a Roberto Busca, per aver messo a disposizione il materiale, la manodopera e le competenze tecniche che hanno reso possibile il ripristino.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al Rifugio Rosazza, a Corrado Vigitello e a Vertical Tovo per l’aiuto fornito durante i lavori e per il costante impegno nella cura della Conca.

"Grazie a tutti coloro che, con il proprio contributo, si prendono cura di questo luogo e lo rendono sempre più sicuro e accogliente".