San Giovanni, il Santuario si apre ai camminatori stranieri: "Un luogo di accoglienza e cultura"

Grazie all’impegno della Fondazione Opera Pia di San Giovanni e l’Associazione Accordi in Valle al Santuario San Giovanni c’è una vivace ospitalità soprattutto straniera.

I camminatori della GTA Grande Traversata delle Alpi provenienti soprattutto dalle Alpi Svizzere ma di nazionalità diverse (tedeschi, svizzeri, belgi, olandesi, inglesi) arrivano dal Rifugio Rivetti e soggiornano volentieri a San Giovanni sono turisti per lo più ultracinquantenni oppure famiglie con bambini di 6 – 15 anni che amano la montagna.

Il percorso GTA è una bel percorso internazionale cui San Giovanni ha aderito come posto tappa sin dalla sua istituzione nel lontano 1983 ed è frequentato da circa 300 turisti tutti stranieri che apprezzano il luogo e l’accoglienza.

Ora un gruppo di ragazzi universitari spagnoli della parrocchia Santa Agnes di Barcellona accompagnati dai loro parroci hanno scelto San Giovanni come punto di accoglienza e convivialità, sono arrivati a piedi da Oropa e hanno soggiornato per due giorni in pace e tranquillità avendo trovato un ambiente tranquillo e ideale per ritemprare corpo e spirito.

E’ stata una esperienza molto positiva sia per loro che per il Santuario dove hanno trovato il posto ideale per le loro attività ed hanno apprezzato molto la disponibilità della chiesa e la location per l’accoglienza Casa per vacanze Ala Parella e la ristorazione semplice ma genuina.

Hanno lasciato con l’accordo di avviare uno scambio socio culturale con le loro comunità; la Fondazione ha donato a tutti un libro sul Santuario ed alla parrocchia delle stampe numerate a ricordo di questa bella esperienza.

Poi c’è il Cammino di Oropa Orientale frequentato da camminatori italiani sì ma per lo più provenienti da altre regioni (Lombardia, Veneto, Toscana Lazio)

La tranquillità del luogo, la possibilità di fare percorsi poco impegnativi nei sentieri della Valle in particolare “Banda Veja e Banda Soulia” attirano anche persone di una certa età che vengono a soggiornare qualche giorno nella quiete del Santuario.

La stagione prosegue con diversi eventi culturali : il 12 agosto ci sarà la tappa del Bursch Opera Fest a San Giovanni accompagnata dalla mostra sul tema dell’acqua in Valle Cervo inaugurata il 9 agosto ed aperta fino a fine settembre; Il 23 agosto verrà ospitata una tappa del Percorsi Sonori della Rete Museale con il quartetto Vivaldiano.

Il clou sarà la terza edizione del Bursch Opera Fest Festival Internazionale di Musica Lirica che si svolgerà il 28 al Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ed il 29 in chiesa a San Giovanni; Quest’anno sarà dedicato agli andornesi fratelli Galliari che tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 allestirono le scenografie nei più importanti teatri europei.

Seguirà a inizio settembre il festival del disegno che tanto successo ha riscosso lo scorso anno soprattutto tra i giovani e giovanissimo aspiranti pittori

Il Santuario di San Giovanni è più che mai vivo ed offre diversi motivi per essere frequentato ed apprezzato per le sue molteplici attività religiose, culturali e di accoglienza.