Mosca1916 accoglie clienti e turisti per tutto il mese di agosto

Anche quest’anno la macelleria-gastronomia Mosca1916, storico punto di riferimento per gli amanti della buona tavola a Biella, resterà aperta per l’intero mese di agosto, osservando il consueto orario.

L’attività continuerà così a garantire a clienti e turisti carni freschissime, salumi artigianali e piatti pronti di gastronomia anche durante il periodo estivo. Un servizio rivolto a chi, pur nel cuore dell’estate, desidera portare in tavola prodotti di qualità e specialità legate alla tradizione locale.

Da oltre un secolo Mosca1916 dedica particolare attenzione alla selezione delle migliori carni del territorio, alla preparazione delle ricette tradizionali e alla realizzazione di proposte pronte da gustare. Tra queste figurano i tagli scelti per le grigliate estive, i salumi di produzione propria e un assortimento gastronomico vario e sempre fresco, adatto sia a un pranzo veloce sia a una cena in compagnia.

La storica attività biellese, che dal 1916 porta avanti una filosofia basata su qualità, cortesia e passione per la cucina è una tappa imprescindibile per i turisti e tutti coloro che richiedano un servizio continuativo anche nel periodo più caldo dell'anno.



