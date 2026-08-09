Tante cose da fare a Biella domenica 9 agosto

Domenica 9 agosto
- Camandona — Villa Piazzo in Musica, ore 18 nella Chiesa dei Santi Grato e Policarpo
- Campiglia Cervo — Bürsch in Festival, in scena "Don Stupenengo e il mulino dell'Alto Chioso" a partire dalle 20.45 in piazza della Chiesa Parrocchiale
- Campiglia Cervo — Yoga all'aperto a La Bursch, a partire dalle 9.30 con Francesca Perazzone
- Candelo — Festa Patronale di San Lorenzo, alle 10.30 Santa Messa solenne, dalle 19.30 cena, dalle 21.30 musica con "Ornella's"
- Donato — Distribuzione di polenta concia da asporto, a cura degli Alpini, dalle 11 in centro paese
- Donato — "Desideri di San Lorenzo", osservazione di stelle cadenti con i telescopi dell'UBA, a partire dalle 21
- Graglia — Sagra della Madonna di Campra, dalle 19.30 grigliata mista, dalle 21.30 discoteca con "DJ Ico"
- Lessona — Festa Patronale di San Lorenzo, dalle 10.30 Santa Messa solenne animata dalla Filarmonica Cossatese, con pranzo comunitario a seguire
- Masserano — Apertura del Palazzo dei Principi, dalle 15 alle 18, con visite guidate alle 15, 16 e 17
- Netro — Grigliata e concerto della band vocale "Le Nostre Valli"
- Oropa — Concerto per arpa e violino "San Francesco Armonia del Creato"
- Oropa — Visita guidata "Oropa e i suoi Tesori"
- Oropa — Escursione guidata al Belvedere Alpe Cucco
- Ponderano — Estate Ponderanese 2026, serata tributo "Il Folle e la Band" ad Adriano Celentano
- Ponderano — Mercatino al Mërcà dal Ciuçarun, dalle 8.30 in piazza Alpini d'Italia
- Sagliano Micca — Festa all'Alpe Pessine
- Sordevolo — Concerto "Echi Veneziani", alle 16 visita al Museo della Passione, alle 17 concerto con l'Orchestra NISI ArteMusica e Matteo Trentin all'oboe
- Tavigliano — Qi Gong e Taiji Quan all'Oasi Zegna, dalle 10 alle 18 al Bocchetto Sessera
- Tavigliano — Domeniche in Alpeggio, dalle 9 alle 12, dal Bocchetto Sessera all'Agriturismo Alpe Moncerchio
- Valle San Nicolao — Festa Brovato, serata in discoteca con "Schiuma Party" e gli Ei Foll 23
- Viverone — Waterfestival 2026, XII Gran Premio di Motonautica sul lago
MOSTRE
- Campiglia Cervo — Mostra "Valle Cervo, appunti"
- Donato — Mostra "Chiare, fresche e dolci", visitabile dal 5 luglio all'11 ottobre
- Magnano — Mostra "Tutto a posto" di Matteo Negri, visitabile dal 25 luglio al 23 agosto
- Pettinengo — Mostra "Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna"
- Pettinengo — Mostra "Transumanza: l'arte nella migrazione" di Corinna Wollf, a Villa Piazzo, visitabile dal 17 luglio al 13 settembre
- Pray — Mostra "Di carta e di cotone"
- Pray — Mostra "Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte"
- Sala Biellese — Mostra "Ritrattə Partigiane", visitabile dal 5 luglio al 18 ottobre
- San Giovanni d'Andorno — Mostra "D'Acqua - Storia e storie che scorrono nella valle"
- Valdilana — Mostra "Luccicanza" di Chiara Camoni