La telefonata, la storia della rapina e il complice in casa: nuova truffa nel Biellese

Un’altra truffa è stata perpetrata ai danni di una donna residente nel Biellese.

Il fatto è avvenuto nelle scorse ore nel comune di Cavaglià: stando alle prime ricostruzioni, un uomo avrebbe contattato al telefono la signora spacciandosi come appartenente alle forze dell’ordine e spiegando che era stata utilizzata la macchina di una sua parente per compiere una rapina in gioielleria e che sarebbe stato necessario raggruppare tutti i preziosi presenti in casa per confrontarli ed eventualmente scagionarla da ogni accusa.

Poco dopo si sarebbe presentato alla porta un altro uomo che si sarebbe impadronito dei monili mentre il complice avrebbe continuato a distrarre al telefono l’ignara cittadina. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Le indagini sono ora affidate ai militari dell’Arma.