Callabiana, grande serata con Tony Esposito: la festa prosegue fino a Ferragosto FOTO

Prosegue con un bilancio positivo “Agosto a Callabiana”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco nell’Area Festeggiamenti di frazione Valle. Dopo le prime giornate, che hanno fatto registrare un buon andamento, ieri, giovedì 6 agosto, si è svolto uno degli appuntamenti più attesi del programma, con il concerto di Tony Esposito con Evolution 80.

La serata ha affiancato alla musica la proposta gastronomica della Pro Loco. Dalle 19.30 è stata servita la panissa, accompagnata dalla grigliata mista, particolarmente apprezzata dal pubblico. Positivo anche il riscontro per lo spettacolo musicale. Dopo il concerto, la serata è proseguita con la musica de Il Cocker.

La festa continua con gli appuntamenti della seconda parte del calendario. Sabato 8 agosto, dalle 19.30, saranno serviti plin al tartufo e grigliata mista; dalle 22 spazio alla musica di Dj Michele Belli e Albi B.

Domenica 9 agosto sarà invece protagonista il gran fritto misto di paranza, il “Padellone del mare”, con alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari. Dalle 22 si ballerà con Dj Fonta.

Il programma riprenderà martedì 11 agosto con paella valenciana e grigliata mista, seguite dalle 22 dalla musica de Il Cocker e Paul Clarke.

Giovedì 13 agosto toccherà al gran fritto alla piemontese, con milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto. Dalle 22 l’intrattenimento sarà affidato a Radio Gran Paradiso.

Venerdì 14 agosto la cucina proporrà polenta concia, polenta e gorgonzola e polenta e cinghiale, oltre alla grigliata mista. Dalle 22 si ballerà con Dj Simo L.

Chiusura sabato 15 agosto con il 45° Raduno dei Callabianesi e degli Amici di Callabiana. Alle 10 sarà celebrata la Santa Messa e, al termine della funzione, verrà offerto un aperitivo a tutti i fedeli.

Nelle serate gastronomiche il servizio ai tavoli inizierà alle 19.30. Non si accettano prenotazioni e non è previsto il servizio da asporto; sarà possibile tenere i posti per i propri amici fino all’inizio del servizio. Nelle serate dedicate ai grandi fritti la griglia non sarà attiva.

Tutti gli appuntamenti si svolgono al coperto nell’Area Festeggiamenti di frazione Valle, a Callabiana.

Per maggiori informazioni:

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Tel: 379 270 2873