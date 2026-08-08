Oropa nella Belle Époque, visite guidate tra immagini d’archivio e il trenino Biella-Oropa

Sabato 8 e 29 agosto, alle 15, il Santuario di Oropa propone una visita guidata dedicata alla vita del complesso all’inizio del Novecento, negli anni della Belle Époque.

Immagini dell’Archivio Storico e aneddoti ricostruiranno l’atmosfera di un’epoca in cui pellegrini e villeggianti raggiungevano Oropa in carrozza o con la tramvia Biella-Oropa. Per l’occasione, l’Associazione Ferrovia Biella Oropa aprirà il trenino al pubblico. Il percorso racconterà il Santuario tra devozione, accoglienza e vita quotidiana, con i mercati, gli artigiani, i fotografi ambulanti e il cantiere della Basilica Superiore.