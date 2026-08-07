OFTAL Biella, ultimi posti per il pellegrinaggio a Lourdes: si parte il 24 agosto FOTO e VIDEO

Anche quest’anno, come da tradizione, sono in corso i preparativi per il pellegrinaggio diocesano OFTAL Biella a Lourdes. Si tratta di un’iniziativa che viene portata avanti da oltre 50 anni sul territorio biellese, con l’obiettivo di coinvolgere pellegrini, volontari e giovani interessati a vivere un’esperienza spirituale profonda e ricca di emozioni autentiche. Il viaggio, per cui sono disponibili ancora alcuni posti, è previsto da lunedì 24 agosto a sabato 29 agosto. Sarà possibile raggiungere Lourdes sia tramite bus attrezzati che tramite un aereo in partenza da Torino dedicato al pellegrinaggio.

OFTAL Biella è un’organizzazione che, tra le altre missioni, si occupa della pianificazione di pellegrinaggi, sia a Lourdes che in numerosi Santuari. L’acronimo, che sta per Opera Federativa Trasporto Ammalati a Lourdes, designa l’intento di accompagnare persone malate, anziane o con disabilità in luoghi che donino speranza tramite un’esperienza di fede e condivisione. Durante i viaggi, sono inoltre presenti numerosi volontari che forniscono assistenza e supporto insieme a medici, infermieri, sacerdoti e religiosi.

Le iniziative di OFTAL non si limitano però solamente alla dimensione del pellegrinaggio. Tra gli obiettivi della missione di OFTAL vi sono anche attività di assistenza e vicinanza alle persone fragili nella vita di tutti i giorni. Anche la formazione di volontari, in particolare di dame e barellieri, e la promozione di una cultura volta all’accoglienza, alla solidarietà e al servizio alla persona sono aspetti che arricchiscono l’intento di OFTAL. Si tratta pertanto di una comunità di volontariato che è di costante supporto morale e che ogni giorno mette al centro le persone malate e fragili.

I viaggi di pellegrinaggio di OFTAL hanno destato e continuano a destare un grande interesse. È il caso, ad esempio, del viaggio verso Lourdes che nel 2025 ha coinvolto circa 300 pellegrini, riscontrando un grande successo. È stata un’occasione che ha permesso di vivere un’esperienza di fede, amicizia, preghiera e condivisione a tutti i partecipanti, sia ai pellegrini che ai volontari che li hanno accompagnati.

Per informazioni sull’imminente pellegrinaggio contattare il Presidente di OFTAL al numero 388 8234352 o il telefono fisso 015 30207.

In caso di necessità, la sede Oftal Biella si trova in via Seminari 13D a Biella ed è aperta martedì e sabato pomeriggio.