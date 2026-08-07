Nuova Assauto, il via all’officina mobile con Ford Mobile Service FOTO e VIDEO

Nuova Assauto ha reso operativo un nuovo servizio post vendita per i clienti: il Ford Mobile Service. Si tratta di un furgone adibito a officina mobile che può attuare manutenzioni e riparazioni direttamente presso le aziende. Dotato di tutte le attrezzature necessarie, può effettuare interventi sia su veicoli commerciali che su autovetture di privati nelle zone di Biella e provincia, Valsesia e nella regione Valle d’Aosta.

Ad annunciarne la notizia, la responsabile dei servizi post vendita di Nuova Assauto, Alessia Marchesi: “Si tratta di una vera e propria officina su quattro ruote: ha in dotazione tutto l’occorrente per le operazioni di manutenzione e di riparazione. Tra le prestazioni offerte vi sono tagliandi, sostituzione freni, sostituzione batterie, campagne di richiamo e aggiornamenti software”, ha spiegato.

L’obiettivo del Ford Mobile Service è molto semplice: ottimizzare i tempi diminuendo le tempistiche di fermo veicolo ed evitando, quando possibile, il trasferimento in officina. Anche se il servizio è marchiato Ford, gli interventi possono essere effettuati anche su veicoli di altre marche: “Il nostro personale è altamente qualificato. I nostri tecnici hanno delle specializzazioni di livello Expert e sono in possesso delle competenze necessarie per operare su ogni veicolo”, così la Marchesi.

L'avvio del Ford Mobile Service rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di crescita di Nuova Assauto. Un’officina mobile concretizza la volontà di supportare sempre di più i propri clienti, dimostrando preparazione, velocità e competenza. Ampliando la propria presenza sul territorio, offre un servizio sempre più vicino alle esigenze di privati, professionisti e imprese del Biellese.

Per prenotare un intervento, telefonare al numero 015 2541311.