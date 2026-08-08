“Il Legno che canta”, a Valdilana il ricordo del maestro Angelo Gilardino FOTO

Musica, cultura e memoria hanno caratterizzato il pomeriggio di domenica 2 agosto a Valdilana, in occasione dell’apertura della sede della Pia Istituzione Medico Sella.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Delegazione FAI di Biella e Valdilana Valsessera, è proseguito nella chiesa del Santissimo Nome di Maria con il concerto “Il Legno che canta”, giunto alla terza edizione e dedicato al ricordo del maestro Angelo Gilardino. Protagonista dell’esibizione è stato Simone Cutuli, virtuoso della chitarra classica, che ha proposto al pubblico un’esecuzione apprezzata per sensibilità e qualità artistica.

Numerosa la partecipazione sia alla visita della Pia Istituzione Medico Sella sia al successivo momento musicale. L’iniziativa ha offerto anche un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale del territorio.