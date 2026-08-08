Il Gruppo Sportivo Genzianella festeggia 70 anni

Nei giorni scorsi il Gruppo Sportivo Genzianella ha celebrato il 70° compleanno con un pranzo al ristorante Noveis. All’appuntamento hanno partecipato 63 persone, che hanno condiviso una giornata tra buon cibo, amicizia, canti e serenità.

Per l’occasione, il Comune di Coggiola, rappresentato dal sindaco Paolo Setti, ha donato al gruppo una targa ricordo.

"Vogliamo ringraziare tutti i 63 partecipanti al pranzo, Sabrina, Enrico e Claudio per la cortese accoglienza e l’ottimo menù, oltre al Comune di Coggiola e al sindaco Paolo Setti per la bella targa che ci è stata consegnata – dichiara Mauro Perino, a nome del Gruppo Sportivo Genzianella –. Grazie ancora di cuore a tutti".

Il prossimo momento conviviale è fissato per il 13 settembre alla Cascinetta: "Vi aspettiamo per trascorrere insieme un’altra giornata in allegria. Buone vacanze a tutti!".