“R…Estate a San Nicola”, pausa ad agosto: la rassegna riparte il 3 settembre

Una breve pausa nel mese di agosto, prima della ripresa degli incontri a settembre. Si fermano temporaneamente le attività dell’Associazione Amici di San Nicola ETS, promotrice della rassegna “R…Estate a San Nicola”, in programma dal 6 giugno al 13 settembre 2026.

L’iniziativa ha proposto finora concerti, conferenze e occasioni di incontro dedicate alla musica, alla cultura e alla condivisione. L’associazione ringrazia quanti, con la propria presenza e il proprio sostegno, hanno contribuito alla riuscita di questa edizione.

Il calendario riprenderà giovedì 3 settembre con la conferenza di Giulio Pavignano dal titolo “Dall’Airone al Piccolo Principe. Ciclismo di ieri, ciclismo di oggi. Parole e immagini di settant’anni della corsa”.

Dopo la sospensione estiva, la manifestazione proseguirà nel mese di settembre fino alla conclusione prevista per domenica 13.