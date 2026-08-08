Suoni in Movimento a Campiglia Cervo con il Quartetto Vivaldiano

Domenica 23 agosto il Santuario di San Giovanni d’Andorno, a Campiglia Cervo, ospiterà una nuova tappa di Suoni in Movimento – Percorsi Sonori nella Rete museale Biellese, con un pomeriggio dedicato alla musica barocca e alla scoperta del complesso monumentale.

Il programma inizierà alle 16.30 con una visita guidata al Santuario. Alle 17.45 seguirà il concerto La follia del Prete Rosso, affidato al Quartetto Vivaldiano, composto da Stefano Maffizzoni al flauto, Riccardo Malfatto al violino, Ludovico Armellini al violoncello e Lorella Ruffin al clavicembalo.

Protagonista del repertorio sarà Antonio Vivaldi. In programma il Concerto in fa maggiore RV 100, il Concerto in re minore RV 96, il Trio in sol minore RV 103 e il Concerto in sol minore RV 106. A chiudere l’esibizione sarà La Follia del Prete Rosso, una delle serie di variazioni della tradizione barocca europea proposte nel percorso musicale.

Nel corso della propria attività il Quartetto Vivaldiano si è esibito per istituzioni e festival nazionali e internazionali, tra cui il Festival Internazionale di Amalfi, il Maggio Musicale Fiorentino, la Società dei Concerti di Milano, l’Unione Musicale di Torino e l’International Spring Festival di Londra.

A fare da cornice all’appuntamento sarà uno dei luoghi più significativi dell’Alta Valle Cervo. La prima attestazione documentaria del Santuario di San Giovanni d’Andorno risale al 1512, mentre la tradizione testimonia una devozione già consolidata nel Quattrocento. Dedicato a San Giovanni Battista, il complesso è sorto attorno alla balma, la grotta naturale nella quale è ancora oggi custodito il simulacro del santo.