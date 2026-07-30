Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici, ecco la mostra alla Fabbrica della Ruota

Il DocBi Centro Studi Biellesi inaugura domenica 2 agosto alle 17 presso la Fabbrica della Ruota di Pray un duplice percorso tematico dedicato a due esperienze industriali ormai praticamente scomparse dal Biellese.

La produzione della carta e la lavorazione del cotone hanno rappresentato, in modalità, cronologie e situazioni diverse, se non vere e proprie alternative alla lana, senz'altro delle opportunità di diversificazione. La carta e il cotone hanno avuto una significativa diffusione sul territorio biellese per un lungo periodo e con effetti non indifferenti sul paesaggio naturale e antropico dell'area urbana principale, sia delle vallate.

Altro aspetto d'interesse che vale la pena di rimarcare è che la carta e il cotone hanno avuto forti interazioni con il contesto laniero, a tutti i livelli, dalle connessioni produttive specifiche alle relazioni imprenditoriali, dalle condivisioni delle acque e dei luoghi alle successioni ed avvicendamenti.

Tra campionari e documenti originali, supporti video realizzati con l’AI e una multiforme analisi delle due tematiche principali, l’allestimento si sviluppa su tre piani dell’ex Lanificio Fratelli Zignone.

La carta e il cotone meritano, rispetto al Biellese e alla sua storia, una maggiore consapevolezza. La lana ha spesso semplicisticamente occultato, non sempre giustamente, quella alterità e quella molteplicità che questa terra continua a dimostrare di avere, ieri come oggi e domani. Non di sola lana... In città e nelle vallate ci fu altro, altro che è ancora in buona parte da scoprire.

La mostra è stata realizzata con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (bando Culturhub) e Vitale Barberis Canonico. La ricerca storica è stata svolta nell’ambito della Rete Archivi Biellesi, in collaborazione con Biblioteca Civica di Biella «Alfredo Frassati», Centro di Documentazione «Adriano Massazza Gal» Camera del Lavoro di Biella, Consorzio Biella The Wool Company e Fondazione Sella Biella.